صفقه بنصف مليون جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما98 كيلو بانجو وحشيش في دمياط

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط) حال إستقلالهما سيارة ملاكى"بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (93 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (540 ألف جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة .