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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقه بنصف مليون جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما98 كيلو بانجو وحشيش في دمياط

المتهمان
المتهمان

تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط) حال إستقلالهما سيارة ملاكى"بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (93 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (540 ألف جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

حشيش دمياط وزارة الداخلية محافظة دمياط هيروين داخلية

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