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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم دمياط يطلق مبادرة "شارك تعلم بالمجان" للتخفيف على أولياء الأمور

تعليم دمياط
تعليم دمياط

بدأ " تعليم دمياط" تفعيل مبادرة "شارك تعلم بالمجان"، بمشاركة المعلمين المتميزين في جميع المواد، بناء علي رغبتهم في المشاركه في تفعيل المبادرة، مشاركة منهم في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور في مختلف المواد الدراسية.

وأكد " على عبدالرؤوف"وكيل وزار التربية والتعليم بدمياط أنه تأتي هذه المبادرة إيماناً من تعليم دمياط بأهمية الدور الاجتماعي في دعم الطلاب الراغبين في تحصيل المعرفة، والمعلومات من المعلمين المتميزين والراغبين في المشاركة في تلك المبادرة التى تهدف إلى خدمة الطلاب.

وأضاف "وكيل الوزارة" أنه بدأت المبادرة اليوم بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية بإدارة دمياط التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية، علي أن يجرى تنفيذها في باقي الإدارات التعليمية المختلفة، بداية من الأسبوع المقبل، وتستمر أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع لجميع المراحل التعليمية وذلك للإستفادة من المجموعات المجانية داخل المنشآت التعليمية، إضافة إلى وجود نخبة من المعلمين المشهود لهم بالكفاءة، مطالباً بضرورة تعاون أولياء الأمور لانجاح هذه المبادرة للتيسير على أولياء الأمور.

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وأضاف "عبد الرؤوف" أنه يتم خلال المبادرة شرح المناهج الدراسية بطريقة سهلة ومبسطة ويشارك في التدريس نخبة من المعلمين المتميزين والموجهين في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم والجغرافيا والتاريخ وعلم النفس والفلسفة والحاسب الآلي.

واشار إلى أنه تم تنفيذ توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بضرورة توفير كافة سبل الدعم لنجاح تلك المبادرة، مؤكدا ان الهدف منها هو تخفيف الأعباء من على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم والحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية في جميع مراحل التعليم

وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته لما شهده من تدفق الطلاب لهذه المبادرة في يومها الأول بإدارة دمياط التعليمية آملا  في زيادة الحضور في باقي الإدارات التعليمية متمنيا عاما دراسيا موفقا لجميع أبنائنا الطلاب.

 

دمياط المعلمين تعليم دمياط شرح المناهج أولياء الأمور منال عوض

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