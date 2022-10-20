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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط: إزالة 71 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

ازاله تعديات
ازاله تعديات


أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  عن إزالة ٧١ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ال٢٠ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك بمساحة اجمالية تصل إلى٧٨ فدان و ٦١٤١م٢ .

مشيرة إلى أنه خلال اليوم تم إزالة ٧حالات تابعين لولاية جسور النيل والثروة السمكية بمركز دمياط مساحة ١٨ فدان و ٤١٥٠م٢...

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " إلى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات فى المهد ،والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أية محاولات أخرى للتعدى عليها،  كما لفتت إلى العمل وفقًا لخطة محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة بمراحلها الثلاث وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية..

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