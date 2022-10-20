دمياط الأولى فى الانتهاء من اعتماد جميع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،اليوم الخميس، اجتماعاً مع المهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ و اللواء محمد همام سكرتير عام ووفد الهيئة وم.علية عبد الرازق مدير عام التنمية الحضرية بوزارة التنمية المحلية وذلك لعرض النتائج النهائية لتدقيق مواقع التجمعات العمرانية التابعة لمحافظة دمياط.

و استهلت " المحافظ " الاجتماع ، بالإعلان عن الانتهاء من اعتماد جميع الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى والعزب بمحافظة دمياط والواردة ببيان وزارة التنمية المحلية لعام ٢٠١٨ لتصبح أول محافظة على مستوى الجمهورية فى تحقيق ذلك ، حيث وجهت الشكر إلى الهيئة على هذا الجهد المبذول وتعاونها الدائم مع المحافظة، كما وجهت الشكر أيضًا إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على دعمهم الكبير لهذا الملف والتنسيق خطوة بخطوة مع المحافظة التى أدت إلى نجاح كافة الخطوات.

وشهد الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني في ضبط منظومة البيانات المكانية من خلال تقديم الدعم الفني للمحافظة في رصد وتوثيق الحصر العمراني لكامل التجمعات العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية ضمن التقسيم الإداري للمحافظة والتي هدفت في المقام الأول الاستدلال على التجمعات العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية 2018 ولم يتم إعداد حيز عمراني لها ، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية بسرعة إعداد كافة الأحوزة العمرانية لكافة التجمعات على مستوى الجمهورية، وانطلاقا من دور الهيئة فى هذا الشأن وطبقا لأحكام قانون البناء وتعديلاته.

وفي هذا الإطار تم استعراض ما تم الاستدلال عليه من جميع التجمعات بالمحافظة وتوثيقها على خرائط حصر محدثة ،وما تم الانتهاء منه لإعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لها واعتمادها من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بإجمالي 10 مدن وعدد 80 قرية وعدد 505 عزبة ، علاوة على مناقشة ما يتم تنفيذه للاستدلال على باقى التجمعات العمرانية من خلال إعداد مشروع تدقيق التجمعات العمرانية الواردة والغير واردة ببيان وزارة التنمية المحلية و مناقشتها خلال ورش عمل بالشراكة مع الإدارات المعنية بالمحافظة و الوحدات المحلية .

وتناول الاجتماع أيضا عرض جهود الهيئة لإطلاق أول منصة رقمية تشاركية لمحافظة دمياط والتي تهدف إلى متابعة موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لقرى وتوابع محافظة دمياط.