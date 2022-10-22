أول مدينة صديقة للنساء بعزبة البرج لشغل الهاند ميد

اغلب سيدات مدينه عزبه البرج بمحافظة دمياط يلجاون إلى الصناعات اليدوية وامتهان العديد من المهن اليدوية التى لها طابع خاص لهن كسيدات فاغلبهن يفضلون الخياطه وعمل الحلويات والشغل الهاند ميد ولديهم المثير من الوقت لتلك الأعمال خاصة أن اغلب ازواجهن يسافرون للخارج فاغلبهم صيادين ومن كل حين والآخر ينطلقون في رحلات الصيد التى قد تستمر لشهر.

المدينه الصديقة للنساء

جاءت فكرة المدينه الامنه أو المدينة صديقة النساء، لمساعدة سيدات عزبه البرج على الاقدام على المثير من المشاريع الاقتصاديه

المثمرة والتسويق لها أيضا برعاية محافظة دمياط والمجلس القومى للمرأة.

المدينة مختصة بتمثيل المرأة اقتصاديا واجتماعيا بدمياط فهي أول مدينة صديقة للنساء وآمنة وخالية من التحرش لتكون مختصة بتمثيل المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتتماشى مع الإستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠.

مشاريع اقتصاديه مثمرة للنساء

وعلى مدار عام كامل مم افتتاح المدينه الامنه بعزبة البرج، حرص سيدات عزبه البرج على المشاركه بالكثير من المشاريع الهادفه والمثمرة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ان المدينه تعد خطوة هامه للسيدة الدمياطية خاصه سيدات عزبه البرج، فالمدينة تتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال Kids area ومنطقة للقراءة ولقي المشروع إقبالا كبيرا من سيدات عزبة البرج للمشاركة.

تدريب سيدات عزبه البرج على الهاند ميد

واشارت محافظ دمياط أنه تم اختيار المكان المناسب لتلك المدينة في عزبة البرج حيث تم تدريب عدد من السيدات على تعلم الحرفة والتسويق لها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، موضحة أن مشروع “المدينة الصديقة للنساء” الذي يُعد نتاج التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، وتم تنفيذه بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.

وأوضحت انه تم تنفيذ تلك الوحدات وفقاً لأعلى المعايير، وتتبلور أهداف المشروع في إتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن بمدينة عزبة البرج

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