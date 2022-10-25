الاستغلال الصحيح لها يسدد ديون مصر.. المؤتمر الاقتصادي يفتح ملف أصول الدولة

تستمر اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، لليوم الثالث، بعد توجيهات من الرئيس السيسي، للحكومة بتنظيم المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، فيما دارت العديد من الجلسات، بشأن دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مناطق تعتبر أصولا متميزة لكنها غير مستغلة، بل تمثل عبئا حاليا على الحكومة.

أصول الدولة غير المستغلة

وعلى جانب تلك الجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة تمتلك الكثير من الأصول لم تكن مستغلة بدأت الدولة تستغلها مما يسهم فى دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل، موضحة أن هناك مجموعة كبيرة من الأطروحات التي تتم لأصول غير مستغل مثل مجمع التحرير أو أرض غير مستغلة يتم الآن طرح دولى يكثر من وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية سواء طرح أراضى متاحة أو مجمع التحرير أو محطات تحلية مياه.

مصر على خريطة الاستثمار الدولي

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن محطات تحلية المياه تقدم لها أكثر من 300 شركة دولية، مشيرة إلى أن وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولي من أبرز المزايا المهمة.

واختتمت الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة تنظر للشراكات سواء شراكات محلية أو دولية بناء على أكثر شراكة تعطى عائد أكثر سواء مادى أو تكنولوجى .

وفي ذلك السياق، قالد كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، أن المؤتمر الاقتصادي خطوة من الدولة المصرية والحكومة للسير على الطريق الصحيح بجميع الآراء وخطوة للخروج من ظل الازمة الاقتصادية العالمية، التي نتجت عن العديد من الازمات أبرزها الحرب الروسية الاوكرانية، وجائحة كورونا "كوفيد-19".

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

وأكد العمدة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يتكون من عدد كبير من الجلسات ولكن كل جلسة تسلط الضوء على محور بعينة داخل محاور الاقتصاد المختلفة، وكان أبرز تكل المحاور الاقتصادية هو محور السياسات المالية، الصناعة، والأمن الغذائي، محاولة من الخبراء والحكومة في تحقيق اقتصاد افضل للدولة المصرية.

وأضاف العمدة، أن محور أصول الدولة المصرية مهم للغاية، وكان يجب أن يتم فتح هذا الملف منذ زمن طويل، مشيرًا أن الدولة المصرية تتمتع بأصول وموارد وثروات كثيرة ولكن لم يتم استغلالها كما يجب أن يكون خلال السنوات الماضية، كما أن أغلب الموارد معطلة والأصول لم يتم الاستخدام منها حتي الآن، وأشاد العمدة بكلمة وزيرة التخطيط حول "صندوق مصر السيادي"، مؤكد أنه يجب البدء بجدية في هذا الملف على وجه السرعة.

واختتم "العمدة"، أن تلك الأصول عندما تستغل بشكل صحيح لن تساعد في سداد ديون مصر، ولكنها تساعد في رفع عائد الاقتصاد وتنشيطه، مؤكدا بأن المصانع التي تم اغلقها في الفترة الماضية يجب فتحها مرة أخري لأنها سوف تساعد في زيادة و تنشيط الاقتصاد في مصر كما أنها سوف تقلل من البطالة.