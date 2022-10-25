عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: مصر كانت مقبلة على حرب أهلية في فترة الإخوان

السيسي
السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفترة من 2011 وحتى فترة 2013، و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجيش هو من تحدث و سلط الانتباه بأن مصر كانت مقبلة على حرب أهلية،  ولابد أن يكون هناك موقف، موضحًا أن هذا الموقف الناتج عنه حد أدنى عدم الاستمرار فى الوظيفة وحد اقصى " الحياة" الوفاة.

txt

صاحب هذه الصفة خائن | الرئيس السيسي : الشرف لا يتجزأ ..فيديو

txt

الله حبيبي .. الرئيس يرد على سؤال مواطن ليه بتتكلم كتير عن ربنا

وأضاف الرئيس السيسي فى الجلسة الختامية لـ المؤتمر الاقتصادي :"  تم التحرك بالشكل الذى يرضى الله،  وتم إعطاء الفرصة لكل من كان موجود فى المسئولية و بالنصيحة الأمنة الصادقة الشريف ".

ولفت إلى أن :" تحدث عن القضايا المهمة فى 2011و 2012 و 2013" ولكن لم يتم الانتباه.

 

السيسي الجيش حرب أهلية الرئيس السيسي المؤتمر الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

وفاة ابنته أبرزها.. أسباب رحيل فريد الديب

كيفية أداء صلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر.. كم ركعة وماذا يقرأ فيهما

ترشيحاتنا

هدخل جوا البحر أربعة كيلو .. الرئيس يتحدث عن ميناء أبو قير

البنك المركزي: يجب تدعيم القدرات الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة

صدى البلد ينشر توصيات ومقترحات المؤتمر الاقتصادي.. تعرف عليها 

تعرضوا لحادث في جمصة.. التفاصيل الكاملة لوفاة 11 فردا من أسرة واحدة

مش هنكلفك حاجة.. الرئيس السيسي للقطاع الخاص: نحترم العقود

السيسي: 17 مليون مشترك أعطي لهم الكهرباء بأقل من نصف ثمنها حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. أمال ماهر تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة.. شاهد

أطعمة شائعة تحمل نسبة سكريات أكثر مما نعتقد

الوردي للحساسات والبني للغامضات.. ماذا يقول لون أحمر الشفاه عن شخصيتك؟

وكيله ظهر في هذا النادي.. ما تفاصيل انتقال النني إلى الدوري السعودي؟

فيديو

استقرار في سوق الذهب وتراجع الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

شاهد| حسن شاكوش يغني لـ أم كلثوم.. ورد فعل مصطفى كامل

أمطار رعدية بالقاهرة .. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

كنت سأتخذ نفس القرار.. سر بكاء راغدة شلهوب بسبب ابنتها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ