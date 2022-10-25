السيسي: مصر كانت مقبلة على حرب أهلية في فترة الإخوان

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفترة من 2011 وحتى فترة 2013، و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجيش هو من تحدث و سلط الانتباه بأن مصر كانت مقبلة على حرب أهلية، ولابد أن يكون هناك موقف، موضحًا أن هذا الموقف الناتج عنه حد أدنى عدم الاستمرار فى الوظيفة وحد اقصى " الحياة" الوفاة.

وأضاف الرئيس السيسي فى الجلسة الختامية لـ المؤتمر الاقتصادي :" تم التحرك بالشكل الذى يرضى الله، وتم إعطاء الفرصة لكل من كان موجود فى المسئولية و بالنصيحة الأمنة الصادقة الشريف ".

ولفت إلى أن :" تحدث عن القضايا المهمة فى 2011و 2012 و 2013" ولكن لم يتم الانتباه.