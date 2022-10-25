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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم سوء حالة الطقس.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن حركة الملاحة بميناء دمياط لم تتأثر بسقوط الأمطار، وأن بوغاز الميناء يعمل بشكل طبيعى.

وأشار البيان إلى أن الميناء قد استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن بينما غادر 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وأضاف البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 20110 طن تشمل : 4500 طن يوريا و 6700 طن أسمنت و 8910 طن بضاعة متنوعة .


وأوضح البيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة وصلت ل70834 طن تشمل : 25537 طن قمح و 13300 طن ذرة و 5914 طن خردة و 10891 طن حديد و 94 طن حمص و 9660 طن سكر و 1684 طن خشب زان و 1991 طن زيت طعام و 1385 طن عدس و 378 طن بسلة.

وأكد البيان أن حركة الصادر من الحاويات 683 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 832 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3893 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118816 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 180064 طنا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2572 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وقطار واحد، بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4193 شاحنة .

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