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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيما يغادر إلى نجع حمادي استعدادًا لملاقاة الألومنيوم

صدى البلد

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي كيما أسوان ، محافظة أسوان  فى طريقه إلى مدينة نجع حمادي  للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لاستكمال معسكره المغلق تحضيرًا لملاقاة الألومنيوم  ضمن منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .


ويحل كيما ضيفا على فريق الألومنيوم  في قمة الجولة الثالثة يوم الخميس فى تمام الساعة الثالثة عصرا على إستاد الألومنيوم الرياضي ، فى إطار الجولة الثالثة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

ويذكر أن قد تعادل فريق كيما أسوان بالجولة الماضية تعادلا إيجابيا أمام فريق مصر للمقاصة بهدف لكل فريق ،بينما تلقى فريق الألومنيوم الخسارة أمام نظيره ديروط بهدفين للاشئ .


ويذكر أنه قد استقر  مجلس اداره نادي كيما أسوان برئاسة عصام خضري  علي تعيين علي عاشور مديرا فنيا للفريق الأول لكره القدم خلفا  لرمضان شحات الشهير بنميرى الذي رحل بنهاية الموسم  بعد منافسات حتى الجولات الأخيرة مع فرق أسوان والألومنيوم والمنيا .

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