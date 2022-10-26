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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد قمر: هدفي في إنبي الأسهل بمسيرتي.. وطلائع الجيش سيحتل رابع الدوري|فيديو

صدى البلد

قال خالد قمر، مهاجم فريق طلائع الجيش، إنه سعيد باللعب ضمن صفوف فريقه الحالي الذي فضله على عدة عروض تلقاها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح خالد قمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه غاب عن المباراة الماضية للإصابة، إلا أنه عاد بفضل ثقة الجهاز الفني في إمكانياته.

وأشار إلى أن الهدف الذي سجله في مرمى إنبي كان سهلًا -في إشارة لهدفه الأولى-، بينما الهدف الثاني كان صعبًا، مضيفًا «أول مرة في حياتي أسجل جول سهل».

وأكد خالد قمر، أن طلائع الجيش، رحل عنه العديد من اللاعبين الكبار في الصيف الماضي وكانوا مؤثرين للغاية، إلا أن الفريق حاليًا يمتلك عدد من اللاعبين المميزين، لافتًا إلى أن فريقه لن يتنازل عن مركز أقل من الرابع في الموسم الحالي بالدوري.

واختتم خالد قمر تصريحاته، أنه يتمنى دخول نادي المائة هذا الموسم، بينما الاقتراب من الأهداف التي سجلها عماد متعب نجم الكرة المصرية، شرف كبير له، كونه واحد من اللاعبين الذين كان يقتدي به منذ الصغر.

خالد قمر طلائع الجيش هاني حتحوت قمر عماد متعب

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