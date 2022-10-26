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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف حطام سفينة حربية سويدية عمرها 600 عام

حطام سفينة سويدية
حطام سفينة سويدية Applet

اكتشف علماء الآثار البحريون في السويد حطام «أبليت» النموذج المصغر من سفينة «فاسا» المفقودة منذ أمد طويل، وهي سفينة حربية مفقودة من القرن السابع عشر.

ووفقًا للمتحف، غرقت سفينة فاسا التي يبلغ ارتفاعها 225 خلال رحلتها الأولى في عام 1628، كما قام صانع السفن الذي بنى فاسا ببناء التصميم المصغر منها الذي تم إطلاقه بعد عام.

أثار هذا الاكتشاف إعجاب علماء الآثار في السويد الذين يعتقدون أن سفينة Applet يمكن أن تقدم المزيد من الإجابات فيما يتعلق بتاريخ صناعة السفن السويدية.

يقول «جيم هانسون» عالم الآثار البحرية في المتحف السويدي للحطام: "باستخدام «أبلت» يمكننا إضافة قطعة رئيسية أخرى من اللغز في تطوير بناء السفن السويدية".

وأضاف عالم آثار آخر أن اكتشاف السفينة "سيساعدنا على فهم كيفية تطور السفن الحربية الكبيرة، من سفينة فاسا غير المستقرة إلى العملاقة الصالحة للإبحار التي يمكن أن تسيطر على بحر البلطيق."

تشابه بين أبلت وفاسا

وجد علماء الآثار أن السفينة لها تشابه غريب مع سفينة فاسا، على الرغم من تدمير معظم السفينة، فقد تم الحفاظ على بدنها حتى سطح الأرض وأظهرت الأجزاء التي انحرفت عن الأرض وجود أسلحة نارية على مستويين.

وأضاف هانسون: "تسارعت نبضاتنا عندما رأينا مدى تشابه الحطام مع حطام سفينة فاسا".

والجدير بالذكر أن Vasa تم إنقاذها من قاع البحر في عام 1961 وهي الآن معروضة في متحف فاسا في ستوكهولم منذ ذلك الحين.

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