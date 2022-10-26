محمد صلاح في مهمة حاسمة مع ليفربول أمام أياكس بدوري الأبطال

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، ضيفا على أياكس أمستردام الهولندي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويجد ليفربول نفسه أمام فرصة حسم التأهل عندما يحلّ ضيفا على أياكس.

ضمن نابولي الإيطالي الذي يستضيف دلاسكو رينجرز الإسكتلندي تأهله إلى ثمن النهائي.

وفي حال فاز نابولي على رينجرز، سيحتاج ليفربول الثاني مع 9 نقاط إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته في أمستردام أمام مضيفه أياكس الثالث (3 نقاط) للحاق بركب المتأهلين.

في حين أن فوز الـ"ريدز" سيُبقي على آماله بانتزاع الصدارة من نابولي، قبل المواجهة الأخيرة بينهما على ملعب "آنفيلد رود" في الأول من نوفمبر المقبل.

وسيقضي أياكس على آماله بالتأهل بعدم الفوز على ليفربول، وفي حال ساد التعادل بينهما وخسر رينجرز، سيكون المركز الثالث المؤهل إلى ملحق ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال "يوروبا ليج" بمتناول النادي الهولندي.

أما رينجرز الخارج من المسابقة، فبامكانه أن يحفظ ماء الوجه بالتأهل إلى "يوروبا ليج"، ولكن في حال خسارته مقابل فوز أياكس أو تعادله على الأقل، أو في حال تعادل النادي الإسكتلندي وفوز أياكس، فسيخرج خالي الوفاض.

