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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات بين وزيري خارجية مصر وجامبيا.. اليوم

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

يعقد سامح شكري، وزيـر الخـارجـيـة، جلسة مباحثات مع نظيره من جمهورية جامبيا، مامادو تنجارا، اليوم الاربعاء، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل. 

ويناقش شكري وتنجارا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. 

مساعدات من مصر إلي جامبيا

وفي يونيو الماضي، سلمت السفيرة نهى خضر، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى السنغال وغير المقيمة لدى جامبيا، المساعدات المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى دولة جامبيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بانجول وبحضور وزير الخارجية الجامبي.

وفي هذا السياق، أكدت السفيرة المصرية على دعم مصر لجامبيا في تنظيمها للقمة القادمة لمنظمة التعاون الاسلامى، متمنية لها النجاح، ومشيدة بمتانة العلاقات المصرية الجامبية، وروح الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، وجه وزير الخارجية الجامبي الشكر لمصر على تقديم المساعدات، معرباً عن تقديره للعلاقات القوية التي تجمع البلدين وعن تطلعه للتعاون مع مصر.

وشدد على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين في مختلف مجالات التعاون المشترك، مشيرًا إلى رغبة بلاده الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تنظيم المؤتمرات وإعداد الكوادر، في ظل الخبرة المصرية الكبيرة في هذا المجال وما حققته من نجاحات فيه.

مصر جامبيا شكري مباحثات الخارجية

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