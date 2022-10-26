تعرف علي موعد مران الزمالك اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة على ستاد طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية.

وذلك استعدادا للقاء الأهلي في السوبر المحلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى الإمارات عصر الأمس استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.