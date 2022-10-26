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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة توافق على توقيع بروتوكول مع السعودية في مجال الكهرباء

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2022 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 58 مشروعاً، وذلك في مشروعات تخص قطاعات النقل، والتنمية العمرانية، والمرافق، والتنمية الحضرية.

وفى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فى مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون، ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع الجانب السعودي، وذلك على هامش الزيارة المرتقبة للدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للمملكة مطلع شهر نوفمبر المقبل.

ويشمل ما سيتم توقيعه خلال زيارة وزير الكهرباء للمملكة العربية السعودية، بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة السعودية، يتضمن المجالات المشتركة بهدف تنمية وتطوير أوجه التعاون بين الطرفين فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا مذكرة تفاهم مع شركة "أكواباور"، بخصوص الاستثمار فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "أكواباور"، للتصريح بدخول الأرض لإجراء القياسات الخاصة بمشروع طاقة الرياح الذي ترغب الشركة تنفيذه فى مصر، بقدرة 10 جيجاوات.

الحكومة توقيع بروتوكول السعودية في مجال الكهرباء

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