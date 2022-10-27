عرض لن يتكرر.. خصم 4000 جنيه على أفضل هاتف قابل للطي

تعد الهواتف القابلة للطي foldable phones هي تريند الأيام القادمة، ويتجه لشرائها الكثير من المستهلكين حول العالم وما يعيبها فقط هي ارتفاع سعرها، ولحسن الحظ يوجد خصم قوي على واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي Motorola Razr .2022

حيث يقدم موقع Giztop للبيع أونلاين خصما بقيمة 200 دولار (ما يعادل 4000 جنيه مصري ) على أحدث هاتف في سلسلة Motorola Flip وهو هاتف Motorola Razr 2022 .

جدير بالذكر أن سعر الهاتف الأصلي كان يتم بيعه بسعر 1099 دولارًا (ما يعادل 22 ألف جنيه مصري )، وأصبح متاحًا الآن بسعر مخفض يبلغ 969 دولارًا فقط (حوالي 19 ألف جنيه مصري تقريبا)، ويمكنك الحصول عليه عبر هذا الرابط.

مواصفات هاتف موتورولا Moto Razr 2022

يمتاز هاتف موتورولا Moto Razr 2022، بتصميم متين يحتوي على مفصلة أفضل تنحني على شكل كمثرى لتغلق تماما عند طيه، ويتميز الهاتف القابل للطي بطبقة طلاء باللون الأسود الرمادي مقاومة للماء.

ويعمل هاتف موتورولا Moto Razr 2022 القابل للطي، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت غير قابلة للتوسيع.

ويأتي هاتف موتورولا Moto Razr 2022، بشاشة مرنة من نوع Foldable P-OLED، عند فتحها تصبح بقياس 6.7 بوصة، وهي أول شاشة قابلة للطي تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، إلى جانب شاشة ثانوية على الغلاف الخارجي للجهاز من نوع G-OLED، تأتي بحجم أكبر عن الطرازات المنافسة يبلغ 2.7 بوصة، وبدقة 600 × 800 بكسل.

يحتوي هاتف موتورولا Moto Razr 2022، على كاميرا خلفية مزدوجة مثبتة على ظهر الجهاز بجوار الشاشة الخارجية، والتي تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (تدعم ميزة التثبيت البصري OIS)، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية موضوعة في تصميما مثقوبا أعلى الشاشة تأتي بدقة 32 ميجابكسل، كما يمكنك التقاط صور سيلفي بالكاميرا المزدوجة في الخلف باستخدام الشاشة الثانوية.