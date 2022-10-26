20 لاعبا في قائمة شبان قنا استعدادا لمباراة التليفونات

أعلن كمال الزين المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبان المسلمين بقنا عن قائمة الفريق إستعدادا لمواجهة فريق التليفونات بالجولة الثالثة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،في اللقاء الذي سيقام في تمام الثالثة عصرا بملعب الأسيوطي .

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

حراسة المرمى

أحمد صلاح

حسن الحطاب



خط الدفاع

أحمد هارون

كريم عادل

عبدالله هاشم “عبادي”

محمود ميسي

محمود عطيتو

أحمد أسعد

خط الوسط

أحمد الليثي

حمزة أحمد

حازم كمال

مدحت رمضان

الأفريقي أكا

محمود شركس

خط الهجوم

أحمد محبوب

إسلام عادل

أحمد جمال

عبدالرحمن دودى

أحمد الجبلاوى

كيرليس ماهر



وكان قد تلقي شبان قنا الهزيمة بالجولة الماضية أمام فريق النصر للتعدين بهدف ،وتعادل أمام الفيوم بالجولة الأولى تعادلا إيجابيا .

ويحتل فريق شبان قنا المركز الحادي عشر برصيد نقطة .