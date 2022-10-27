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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المواطنون عن زيادة الحد الأدنى للأجور : الرئيس السيسي حاسس بينا

صدى البلد

قرر مجلس الوزراء أمس رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

رصدت كاميرا صدى البلد آراء المواطنين حول هذه الزيادة، وقال أحمد أمين تعليقا على هذه الزيادة نحن نشكر الرئيس السيسي علي هذه الزيادة في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد المصري واقتصاديات العالم أجمع، يري البعض ان زيادة المرتبات بواقع  300 جنيه مبلغ صغير ولكن الحقيقة هو مبلغ كبير تتحمله ميزانية الدولة لدعم المواطن خلال هذه الفترة.


وتابع محمد فريد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور جاء في الوقت المناسب لاحتياج المواطنين هذه الزيادة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.


واشار علي حسن ان قرار صرف منحة غلاء معيشة للموظفين وأصحاب المعاشات قرار يؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم محدودي الدخل في ظل التضخم وارتفاع الأسعار عالميا ونحن نشكر الرئيس علي احساسه بالمواطن البسيط.

 

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