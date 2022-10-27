إيقاف 5 طلاب بتهمة إثارة الشغب بتونس .. فيديو

عرضت فضائية “العربية”٫ فيديو يرصد إيقاف 5 طلاب في تونس بتهمة إثارة الشغب.

وأوضحت أنه احتجاج طلاب بمعهد ثانوي في محافظة بن عروس شمال تونس للمطالبة بإطلاق سراح 5 طلاب ثانوية.

وأشار التقرير أن أعمار التلاميذ لا تتجاوز الـ18 عاما٫ أوقفتهم الشرطة بتهمة إثارة الشغب٫ وذلك بعد تنظيم طلبة المعهد وقفة احتجاجية أشعلوا خلالها إطارات مطاطية الأسبوع الماضي.

وتابعت أن الحادثة أثارت جدلا واسعا بتونس وسط دعوات لإطلاق سراح الطلبة من أجل مواصلة تعليمهم٫ مستنكرين إيقافهم بسبب مطالبتهم بترميم مدرستهم وبعض أقسامها المهددة جدرانها بالسقوط.

