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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تخليدا لذكرى فريد الديب| أشرف نبيل : أترافع بنفسي عن قاتل طالبة المنصورة

الراحل فريد الديب
الراحل فريد الديب وتلميذه أشرف نبيل

شهدت الساعات الماضية تداول معلومات وأخبار كثيرة حول مصير قضية المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، والمحكوم عليه بالإعدام، وذلك بعد وفاة المحامي فريد الديب، الذي يدافع عنه في مرحلة النقض، وأنه ليس الوحيد الذي يدافع عنه وإنما هناك المحامي أشرف نبيل، الموكل من أسرة المتهم بالدفاع عنه في مرحلة النقض، ويصبح بذلك هو المنوط بالدفاع عنه بعد وفاة الراحل فريد الديب.

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وفي ذلك قال أشرف نبيل إنه سوف يترافع عن المتهم محمد عادل أمام محكمة النقض، عن نفسه وبالنيابة أيضا عن الراحل فريد الديب وباسمه وذلك طبقا للاتفاق بينهما أثناء كتابة مذكرة النقض قبل وفاته، وذلك نظرا لتدهور حالته الصحية في أخر أيامه.

الراحل فريد الديب وأشرف نبيل 

وأضاف أشرف نبيل لـ "صدى البلد"، أن مذكرة النقض التي قدمها الراحل فريد الديب هي مقدمة لمذكرته التي قدمها أيضا وهما مكملتين لبعضهما البعض، مضيفا بأنه سيترافع نيابة عن الديب تخليدا لذكراه أمام محكمة النقض.

وأوضح نبيل، أن مذكرة النقض المقدمة من الراحل فريد الديب على حكم الإعدام بحق محمد عادل هى جزء لا يتجزأ من مذكرته، والتى تناولت رسائل موجهة للقضاة عامة، وبصفته شيخ من شيوخ القانون، وأن مذكرة نبيل تناولت البحث في كافة أسباب الحكم وما وقعت فيه من أخطاء ليكون المذكرتين مكملتين لبعضهما البعض.

الطعن على إعدام قاتل نيرة أشرف في 26 يناير 

فقال أشرف نبيل، المحامي، دفاع المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، في مرحلة النقض، إن جلسة 26 يناير المقبل التي تم تحديدها للطعن على حكم إعدام موكله إنه سيتم المرافعة بها من قبله وبناء على تلك المرافعة سيتم صدور قرار إما بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض كدائرة جنايات جديدة، او برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام على موكله.

دفاع فريد الديب عن قاتل نيرة رسائل للقاضي

وأضاف نبيل في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تقدم بمذكرة النقض للطعن على الحكم وضمت نقاط للطعن على صلب الحكم، وأن ما قدمه المحامي فريد الديب ما هو إلا رسائل للقاضي ودفاع عن القانون، ونقاط يجب على القاضي تحث القضاة على عدم السير وراء الرأي العام في مثل تلك القضايا.

واكد نبيل أن المذكرتين مكملتين لبعضها البعض، فمذكرة الديب ضمت المقدمة والرسائل للقاضي الذي نطق بالحكم، وأن مذكرته ضمت الطعن في صلب الحكم الصادر بحق المتهم محمد عادل.

وأوضح أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمد عادل، موقوف بقوة القانون لحين الفصل في الطعن المقدم على الحكم وصدور حكم نهائي بات في القضية، مؤكدا على أن من سيحضر من المحامين أمام محكمة النقض لابد أن يكون محامي مقيد بجدول النقض، وغنه من سيقوم بالترافع عن المتهم محمد عادل أمام محكمة النقض.

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