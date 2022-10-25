التلميذ ينعى أستاذه.. أشرف نبيل: فريد الديب سيظل علما من أعلام المحاماة

نعى أشرف نبيل، المحامي الذي تولي الدفاع عن محمد عادل، المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، أمام النقض، المحامي الكبير فريد الديب الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز ٧٩ عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال إنه ينعى ببالغ الحزن والأسى فقيد المحاماة فى مصر والوطن العربى المحامى الكبير فريد الديب، الذى كان وسيظل علما من أعلامها وحالة خاصة تمنى أن يتشبه بها الصغير والكبير فى هذه المهنة بل وغيرها من المهن.

وأضاف: "كان وسيظل فريد الديب حلما سعى للاقتداء به كل محامٍ حتى من انتقده ووصل به انتقاده لحد السخط عليه، وكان فى الحقيقة يغبطه ويحسده فى قرارة نفسه وأعلم منهم من كان يقاتل لإسقاط شهرة فريد الديب ومحاولة النيل من سمعته وكيانه وسرعان ما تودد وارسل من يتوسل حتى يقف فريد الديب بحنكته لإنقاذه حين وقع فى اتون الاتهام فى احدى القضايا، اعلم علم اليقين أن هناك من سعى لهدم هذا الرجل لعجزهم للتشبه به ولو حتى فى لون رابطة عنقه واعلم من أعلن الحرب على سيجار فريد الديب وهو يتمنى أن يشتم رائحته عن قربـ واعلم ان فريد الديب كان يعلم من اين تؤكل الكتف ويأكلها".

وتابع: "فريد الديب من أعطاني الأمل حين تخرجى أن هذه المهنة أستطيع أن أكون فيها من نبلاء العصور الوسطى ومن بشوات العصر الحديث ، واعلم ان القدر قد أهداني يوما ما منذ سنوات فى التاسعة صباحا اتصالا من رقم لا اعرفه واذ بصوت بشواتى فخم رنان يقول لي: ازيك يا استاذ اشرف انا فريد الديب .. ثم كان ما كاااان ..رحمة الله على فقيد مصر والأمة العربية".