أشرف الفيل: الحديث عن الشأن العام ليس له علاقة بالسياسة.. فيديو

قال الدكتور أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن الحديث عن الشأن العام ليس له علاقة بالسياسة، مؤكدا على أن دور أهل الدين هو الحديث عن الاستقرار.

الحديث عن الشأن العام

وأضاف “الفيل” خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يبثون الفتن بين الناس لذلك يجب أن نتجه إلى الطمأنينة والاستقرار وهو ما يسمى بالشأن العام.

وأردف أشرف الفيل: "ناخد الجانب الشرعي، أليس ذلك مذكورا في القرآن والسنة، والقرآن حدد أن دور النبي والصحابة وأهل الدين يتكلموا في الجانب الذي يؤدي إلى الاستقرار والهدوء والراحة لأن دي دعوتنا إحنا معندناش دعوة إلى العنف".

اللى واثق من الله لا يخاف على رزقه

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى كل من يقلق من المستقبل وتداعيات الأزمة الاقتصادية التى تسيطر على العالم كله، قائلا: "الملف انتقل من قضية اقتصادية إلى قضية عقادئية، أنت تثق فى الله ولا لا تثق اللى ظنه بالله خير لا يخاف"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا".

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "انا بعلن على الهوا أهو. اللى واثق من الله لا يخاف على رزقه ولا على أولاده ولا من أسعار ولا زيادة دولار، ثق فى الله لن يضيعك، شوف ستنا هاجر عليها سلام الله، لما قالت لسيدنا إبراهيم، أنت تركنا هنا فى مكان لا فيه زرع ولا ضرع، قال لها هذا أمر من الله، قالت أهو أمر من الله قال نعم، فقالت انصرف راشدا فالله لن يضيعنا".

واستكمل خالد الجندي: "ربنا لن يضيعك.. رايك فى ربنا هو اللى هيحدد حالتك النفسية الفترة الجاية تعرف تنام ولا هتكون متوتر، ومشغول بالرزق والأزمة".