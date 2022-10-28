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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحل لمن ابتلي بضيق الرزق.. عليك بقراءة هذه السورة

صدى البلد

مع ارتفاع الأسعار وكثرة الاحتياجات والتفكير الدائم فى تقليل النفقات، يسأل الكثير ما الحل فى ضيق الرزق ، فمع حل هذه المشكلة، يرجع إلى محاولة السائل زيادة دخله؛ فالمسئوليات تزيد مع الوقت وتتأثر بكثرة احتياجات أسرته.

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية مضمونه: دايمًا مش ملاحق على المصاريف واللي خارج من المرتب مش قد اللي داخل؛ فما السبب وماذا أفعل؟، لتنصح السائل قائلة:" بالبحث عن عمل إضافي؛ لفتح أبواب رزق متعددة بالعمل فى مجال يجيد العمل فيه، مختتمًا " الأمر يحتاج إلى تفكير مبدع منك ".

فهناك أدعية توسع الأرزاق ومنها قراءة سورة الشرح «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ» 40 مرة، فلا يوجد حديث يدل على ذلك وإنما يرجع إلى تجربته الشخصية.

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ردد هذا الدعاء لزيادة الرزق وسداد الدين

 طريق شرعي لمواجهة ضيق الرزق


هناك دواء رباني يعالج ضيق الرزق عند الإنسان يغفل عنه الكثير وسط هموم الدنيا ومشاغلها وهو ما اورده الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى:"فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا. مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارً".

فهناك كثير من الناس يشكون من كثرة الاستغفار وعدم جدواها ولكن استغفاركم يحتاج الى استغفار لافتا الى ضرورة الاستغفار بإخلاص النية وثقة تامة ان الله سيرزقك و ستجد الله يعطيك ما تريد.

 

آيات قرآنية لجلب الرزق


يجتهد العلماء لاستخراج الآيات القرآنية التي تجلب الرزق والفرج وتيسير الأمور، ومنها كثرة الاستغفار والصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، قال الله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا» (سورة نوح من 10 - 12) .

 فتضييق الرزق ليس علامة لغضب الله على العبد، وتوسعته ليست دليل رضا الله على عبده لأن الملحد يمكن أن يكون ميسور الحال.

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