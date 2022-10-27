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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا وبريطانيا تؤكدان أهمية الاستمرار في دعم أوكرانيا

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، الرغبة في تعزيز الصداقة والتعاون بين إيطاليا والمملكة المتحدة وأيضًا من منظور أوروبي.


وكتب تاياني - في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" - : "معًا سنواصل الدفاع عن حرية الشعب الأوكراني".


بدوره، غرد وزير الخارجية البريطاني، مشيرًا إلى أنه تم التأكد خلال الاتصال الهاتفي على "أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا"، مضيفًا : "نتطلع إلى الارتقاء بالشراكة البريطانية - الإيطالية من قوة إلى قوة".


من جهة أخرى، أطلق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي، نداءً بأن السلام في أوكرانيا "هو الهدف الأول الذي يجب أن نسعى إليه، بأسرع وقت ممكن، وبأكثر الطرق إرضاءً، من خلال استئناف المحادثات التي توقفت".


وقال برودي - في مداخلة عبر الفيديو من بولونيا بمنتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي الخامس عشر، والذي يُعقد هذا العام في باكو عاصمة أذربيجان - : "نحن في لحظة صعبة للغاية، فهناك توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، انتشار وباء كوفيد 19، وكذلك هذا التوتر الرهيب في أوكرانيا"، مشددًا على وجوب أن نبذل قصارى جهدنا للعودة إلى الوضع الذي كان يُفكر فيه بشكل موضوعي، ببناء علاقة تعاون دائمة.


وشدد الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية، على أن إعادة بناء الحوار الذي يجب أن يتم في إطار العدالة، واحترام العلاقات الإنسانية يُعدّ أمرًا ضروريًا.

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