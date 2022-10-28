بتصميم رياضي عصري.. فيراري تكشف عن إصدار استثنائي| صور

تقدم فيراري برنامج تخصيص يتيح للمشترين تحديد ألوان ومواد خاصة لإنشاء سيارتهم المثالية مثل العديد من صانعي السيارات الفارهة المتميزين عالمياً، وتعتبر روما ذات اللون البني مثالاً رائعًا على ما يمكن أن يفعله قسم Tailor Made في الشركة.

فيراري روما

يختار المشتري مظهرًا أحادي اللون، لذلك يغطي اللون البني اللامع الهيكل الخارجي بالكامل، باستثناء شعارات الحصان الجامح على الرفارف، يعتمد إصدار روما على عجلات خماسية الأضلاع من مكابح مزدوجة، وخلفهم ملاقط مكابح مطلية بالفضة.

في الداخل ، يحدد المشتري مجموعة من المواد المستخدمة، مثل خشب الأبوني الأفريقي الداكن في أنحاء المقصورة، كما تحتوي على جلد الكانتارا اللذي يغطي المقاعد، بالإضافة لشرائط الزخرفة المتطابقة مع لون لوحة القيادة والكونسول الوسطي.

فيراري روما

قدمت فيراري سيارة روما في عام 2019 كسيارة كوبيه ذات مقعدين بتصميم خارجي عصري، تعتمد على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 3.9 لتر ينتج 612 حصانًا (456 كيلووات) عند 7500 دورة في الدقيقة و 561 رطلاً (760 نيوتن متر) من عزم الدوران، مع ناقل ثنائي المقبض يتألف من 8 سرعات.

فيراري روما

تشير المواصفات الرسمية إلى أن روما يمكن أن تصل لسرعة 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) خلال زمن 3.4 ثانية، وتصل إلى 124 ميلاً في الساعة (200 كيلومتر في الساعة) خلال 9.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 199 ميلاً في الساعة (320 كم / ساعة).

فيراري روما

وضعت فيراري سيارة روما كنموذج للقادمين الجدد إلى العلامة التجارية، حيث تعتبر سيارة قانونية يمكن قيادتها بشكل يومي على الطرق العامة، وتعمل فيراري في الوقت الحالي على تطوير طراز روما سبايدر.