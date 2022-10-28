شباب الفن يدعمون أميرة أديب في إطلاق كتابها الجديد "ما وراء العادي"

احتفلت الفنانة الشابة أميرة أديب بصدور كتاب المغامرات الجديد "ما وراء العادي"، وسط جمهورها أحد المولات بالتجمع الخامس، وبحضور عدد كبير من اصدقاءها منهم: مايان السيد، أمير المصري، للا فضه، تميمه حافظ، مروان وليد، شهد الشاطر، أحمد عنان.

شهد الحفل إقبال كبير من متابعي ومحبي اميرة، من جميع المحافظات، حيث يعد هذا الحدث هو اللقاء الأول الذي يجمع أميرة بمعجبيها علي أرض الواقع، مما أحدث تزاحم كبير، واضطر القائمين على المركز التجاري الذي احتضن الحفل لإغلاق الأبواب لفترة من الوقت لتقليل التزاحم الذي حدث، كما شاركت أميرة الحضور العديد من الألعاب والمغامرات من داخل الكتاب، وهو الأمر الذي اضاف حالة من البهجة والسعادة للحضور.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أميرة أديب كان مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة.

وكانت أميرة قد حققت شهرة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر بعد بسبب عمليات الإغلاق وتعليق الطيران في العالم.

بدأت أول أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا علي منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، محمد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.