عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شباب الفن يدعمون أميرة أديب في إطلاق كتابها الجديد "ما وراء العادي"

أميرة أديب وأمير
أميرة أديب وأمير المصري

احتفلت الفنانة الشابة أميرة أديب بصدور كتاب المغامرات الجديد "ما وراء العادي"، وسط جمهورها أحد المولات بالتجمع الخامس، وبحضور عدد كبير من اصدقاءها منهم: مايان السيد، أمير المصري، للا فضه، تميمه حافظ، مروان وليد، شهد الشاطر، أحمد عنان.

شهد الحفل إقبال كبير من متابعي ومحبي اميرة، من جميع المحافظات، حيث يعد هذا الحدث هو اللقاء الأول الذي يجمع أميرة بمعجبيها علي أرض الواقع، مما أحدث تزاحم كبير، واضطر القائمين على المركز التجاري الذي احتضن الحفل لإغلاق الأبواب لفترة من الوقت لتقليل التزاحم الذي حدث، كما شاركت أميرة الحضور العديد من الألعاب والمغامرات من داخل الكتاب، وهو الأمر الذي اضاف حالة من البهجة والسعادة للحضور.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أميرة أديب كان مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة. 

وكانت أميرة قد حققت شهرة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وهي الفترة التي كانت تدرس فيها التمثيل في لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر بعد بسبب عمليات الإغلاق وتعليق الطيران في العالم.

بدأت أول أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، مع الفنان أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، و مجموعة من الوجوه الصاعدة، كما شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي بدأ عرضه مؤخرا علي منصة watch it، مع الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، محمد أنور، ومجموعة من الوجوه الشابة.

أميرة أديب صبرى فواز جمال سليمان فيروس كورونا رانيا فريد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

لا أستطيع الانتظار .. صفقة الأهلي في رسالة مهمة بسبب أسرته

3 قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في السوبر

ترشيحاتنا

اتجوزت 9 مرات ومش بصاحب .. إطلالات دينا الراقصة بعد تصريحاتها المثيرة عن الرجال|شاهد

طارق السيد: "أقسم بالله الزمالك هيفوز الأهلي 2 -1 في السوبر المصري"

رضا عبدالعال : فيريرا مدرب "محظوظ" ورفض ضم إيبوكا

بعد التحذير من هجوم إرهابي في جنوب إفريقيا .. قرار عاجل من أمريكا

خطأ طبى شوه وجهها.. إطلالات وفاء سالم قبل عمليات التجميل |شاهد

دعاء بسيط ومجرب لسداد الديون مهما كان حجمها.. احرص عليه في كل وقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

رسمت صورة تشادويك بوسمان على جسدها..ممثلة تثير الجدل بعرض Black Panther 2

تلميذ بيعاكس مدرسته.. فيديو كليب لطفل "الغزالة رايقة" يثير جدلًا| تفاصيل

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ