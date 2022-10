جاهزين .. محمد رمضان يحيي حفلا ضخما بدبي اليوم

شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لحفلة اليوم بدبي ونشر فيديو من الطائرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا : Are you ready for the biggest concert in Dubai ?! ، Tomorrow Friday 28/10 8pm in Burj park 🦁🇦🇪 Let’s do it.

ورد الفنان محمد رمضان، على الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، معربا عن استيائه واستنكاره من ما يتعرض له.

وقال محمد رمضان مع الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري عبر قناة صوت بيروت قائلا : “أنا اتولدت في عائلة متوسطة وأغنياء النفس والأخلاق والقناعة ومنحوني كنوز بتمنى أقدر أورثها لـ ولادي وهي القناعة والكرامة وأشياء كتير غيرها أهلي كانوا لا يملكون غيرها واللي مع الخبرات شوفت إن ناس بتملك المال ولكن لا يملكون ما تملكه أبويا الراجل البسيط وأي شخص أبوه وأمه ربوه يستطيع يكون أهم شخص على الكوكب، وأنا أستطيع أواجه أي حروب وأحقق أي طموح في العالم لأني ورثت ثقتي بالله من أمي وأبويا وقالت لي مفيش شيء ربنا ميقدرش يعمله”.