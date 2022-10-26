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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها الترند.. أبرز 5 صور لـ محمد رمضان وزوجته

محمد رمضان وزوجته
محمد رمضان وزوجته

تتميز زوجة محمد رمضان بالهدوء والعفوية، فهى لا تلجأ لخطف الأنظار إلا برفقته و ظهورها دائما بجانبه.

وكانت زوجة الفنان محمد رمضان، تصدرت تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد حديث "رمضان" عنها قائلا "من المستحيل أن يتزوج مرة أخرى أو يجمع أكثر من زوجة في وقت واحد كما يفعل في مسلسله الجديد العمدة”.

وتتألق زوجة محمد رمضان، بستايل أنيق مميز ومختلف، فهى تميل إلى الملابس الكاجوال الجريئة وقليلا ما ترتدي فساتين، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج الذي يتماشى مع بشرتها ناصعة البياض، ولا تغير لون شعرها الأشقر.

وفي هذا السياق ننشر أبرز 5 صور والإطلالات التي أطلت بها زوجة محمد رمضان معه. 

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