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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يا ابن اللذينة.. علياء صبحي تنتهي من تسجيل أغنيتها الجديدة

علياء صبحي
علياء صبحي
أحمد إبراهيم

انتهت الفنانة علياء صبحي، من تسجيل أغنيتها السنجل الجديدة التي تحمل عنوان “يا ابن اللذينة”، وهي من كلمات أدهم معتز، ألحان تيم علي، توزيع يوسف حسن، وماستر علي فتح الله، وذلك تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الأعمال الغنائية التي تعمل علياء على تقديمها خلال المرحلة المقبلة، في ظل حرصها على التنويع والتجديد في اختياراتها الفنية.

وعلى صعيد الغناء، كانت قد حققت علياء نجاحًا ملحوظًا بأغنيتها “بطلنا”، التي حصدت مشاهدات ضخمة، بالإضافة إلى أغنية “روق علينا”، التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل في أولى تجاربها الإخراجية.

يُذكر أن علياء صبحي شاركت مؤخرًا في مسلسل “سيد الناس” الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وقدمت خلاله دورًا لاقى استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء. كما سبق لها التعاون مع النجم تامر حسني في ديو غنائي حقق نسب مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعاون علياء صبحي فى مسلسل سيد الناس

من ناحية أخرى، أعربت الفنانة والمطربة الشابة علياء صبحي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في مسلسل “سيد الناس”، الذي يُعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني 2025.

وقالت علياء في تصريحات صحفية، إن ترشيحها للعمل جاء من قبل المخرج محمد سامي، حيث تجسد شخصية “زينب”، زوجة الفنان أحمد رزق ضمن أحداث المسلسل.

وكشفت عن تفاصيل مشاهد الضرب التي جمعتها بأحمد رزق، مؤكدة أن الجمهور لم يشاهد كل الأحداث بعد، “لسه فيه ضرب أكتر وأكتر، ومعظم المشاهد كانت حقيقية وكنا بنضرب بجد. فيه مشهد تحديدًا هيتعرض قريبًا، تسبب لي في آلام شديدة، وقعدت بسببه 3 أيام مش عارفة أتحرك بسبب وجع رقبتي.”

وتخوض علياء صبحي ، أولى تجاربها الدرامية من خلال المسلسل، بعد نجاحها في عالم الغناء، حيث سبق أن قدمت دويتو مع الفنان تامر حسني في أغنية “اطمن”، التي حققت انتشارًا واسعًا.

وأكدت أن دورها في “سيد الناس” يمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، وتطمح من خلاله لإثبات موهبتها في التمثيل بنفس النجاح الذي حققته في الغناء.

يُذكر أن مسلسل “سيد الناس” من تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، وأسما سليمان.

وعلى صعيد الغناء، حققت علياء نجاحًا ملحوظًا بأغنيتها “بطلنا”، التي حصدت مشاهدات ضخمة، بالإضافة إلى أغنية “روق علينا”، التي قدمتها بطريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل في أولى تجاربها الإخراجية.

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