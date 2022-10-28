الاتحاد الإماراتية: مصر ستبقى السند والظهر والذخر

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن مصر ستبقى السند والظهر والذخر .. مشيرة إلى أن الاحتفالات بمرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين ما إلا رسالة للجميع بأن مستقبل البلدين مرتبط على المستوى الاقتصادي.



وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة اليوم الجمعة، تحت عنوان "الإمارات ومصر.. دور رائد" - إلى أنه على مدى خمسين عاما كانت العلاقات بين البلدين تنمو وتتطور وتزداد رسوخا نظرا لعمق الروابط ووحدة الهدف والمصير والإيمان المطلق بأهمية تلك العلاقات وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة وتنشيط الاقتصاد وإحداث التنمية وتطوير مجالاتها ومواكبة التطورات العلمية والتقنية واستثمارها لخدمة الشعوب.

وأوضحت الصحيفة أن لمصر والإمارات دور رائد لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجاه العديد من قضايا المنطقة والعالم، منوهة بأن البلدين يعملان على مضاعفة حجم الإنجاز الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ويسعيان لتوطيد تعزيز جوانب رؤيتهما المشتركة في استثمار الفرص المتاحة بكلا البلدين لتعميق وتسريع التنمية التي يمكن من خلالها ضمان مستقبل أكثر ازدهارا للشعبين الشقيقين وللأجيال المقبلة.



وختمت الصحيفة مؤكدة أنه على مدى الخمسون عاما كانت العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية تجسد توافق البلدين على السعي لإيجاد حلول لمختلف الصراعات والأزمات السياسية ومواجهة التحديات العالمية انطلاقا من رؤية مشتركة تحفز العمل الجماعي وتنظر بشمولية لمصلحة الإنسانية جمعاء.

