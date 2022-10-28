وزير البترول يبحث مع أبسكو السعودية الاستثمار في تزويد الطائرات بالوقود

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع المدير التنفيذي للشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو) السعودية محمد علي رضا والوفد المرافق له، خطط الشركة بعد الموافقة على دخولها السوق المصري وتقديم خدماتها المتخصصة في تموين الطائرات بالوقود، بالإضافة إلى تجارة زيوت التشحيم في ظل رغبتها القوية في ضخ استثمارات في هذا المجال في مصر بداية في مطار القاهرة الدولي ومن ثم باقي المطارات المصرية .



وأكد الملا - في تصريح اليوم الجمعة- أن الشركة السعودية تمتلك خبرات كبيرة في مجال وقود الطائرات وزيوت التشحيم تمتد لأكثر من 70 عاماً، مُرحباً برغبة الشركة في الاستثمار بالسوق المصرية في هذا المجال بالإضافة إلى استعدادها لتقديم خبراتها سواء في مجال تموين الطائرات أو في مجالات التحول الرقمي وخفض الانبعاثات وغيرها، وأضاف أن مصر لديها فرص متميزة للتوسع في مجال تموين الطائرات بالوقود خاصة في ظل تعافى النشاط السياحي سواء داخل مصر أو خارجها.



وناقش الجانبان أنشطة الشركة السعودية حيث تمارس نشاط تموين الطائرات في أكثر من 40 مطاراً سواء في المملكة العربية السعودية أو بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنها تعد المزود الحصري لوقود الطائرات لشركة (أرامكو) السعودية والشريك الاستراتيجي لشركة (إكسون موبيل) في السعودية، بالإضافة إلى استعراض خطط الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة وخططها للتوسع في أنشطتها عالمياً بالتعاون مع شركة مصر للبترول.



من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشركة أنها تضع مصر على رأس قائمة أولوياتها للتوسع في أنشطتها بمناطق جديدة حول العالم وأنها تعتزم ضخ استثمارات كبيرة بالسوق المصري خاصة في مجال تموين الطائرات، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الشركة من الحكومة السعودية للدخول للسوق المصري.