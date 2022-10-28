عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وصول منير فخري عبد النور للإدلاء بصوته في انتخابات الهيئة العليا للوفد

وصول منير فخرى عبد
وصول منير فخرى عبد النور للإدلاء بصوته فى انتخابات الوفد

وصل منذ قليل القيادى الوفدى ووزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق منير فخرى عبد النور إلى مقر حزب الوفد للإدلاء بصوته فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.

واستقبل الوفديون منير فخرى عبد النور بالهتافات "وفديين وفديين من النحاس لسراج الدين".

وبدأ اليوم، التصويت الإلكتروني لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد 2022، وتم فتح اللجان أمام أعضاء الجمعية العمومية وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.

ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 141 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا17 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.

وتُجرى العملية الانتخابية بنظام التصويت الإلكترونية الذي أقره الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أمام جلسة المكتب التنفيذي 19 سبتمبر الماضي، وتحت الإشراف الكامل لهيئة النيابة الإدارية، والذي من شأنه إنهاء ظاهرة الأصوات الباطلة وضمان سير العملية الانتخابية في مسار من النزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تابع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد سير الإجراءات المتعلقة بانتخابات الهيئة العليا للحزب، مؤكدًا أنه سيتم إجراء انتخابات حرة تليق بوطننا مصر وبتاريخ وسمعة حزب الوفد العريق.

وفي ذات السياق اجتمعت لجنة هيئة النيابة الإدارية المكُلفة بالإشراف على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، مع اللجنة المشرفة الداخلية للحزب برئاسة الدكتور راغب مصطفي وذلك لوضع الضوابط النهائية لعملية الانتخابات ونظام التصويت الإلكتروني، وذلك حضور المستشار محمد ربيع والمستشار جعفر عبدالرحمن والمستشار محمد عبدالمعطي والمستشار أحمد صديق أعضاء اللجنة وأشار المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، إلى أنه يتطلع إلى أن تكون انتخابات الوفد محل إشادة من الجميع وأن يكون هناك تعاون من أعضاء الجمعية العمومية لخروج الانتخابات بشكل الذي يليق بحزب الوفد

وزير التجارة والصناعة التجارة والصناعة وزير التجارة الهيئة العليا لحزب الوفد رئيس حزب الوفد منير فخري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

ترشيحاتنا

بسبب لعب كرة القدم.. طالب يشرح جسد 2 من زملائه بالبساتين

طلب خاص من فيريرا للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر |تفاصيل

حجازي لوفد اليونسكو: نسعى لأن يصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار

إذا ضاقت بهم الدنيا قسموا أموالهم.. من هم الأشعريون الذين أثنى عليهم النبي؟

شراء وحدات سكنية وسيارات.. صاحب محل مصوغات يغسل 20 مليون جنيه

يتم تطبيقه اليوم.. مصر تواجه تحدي الدولار بقانون جديد لجذب العملة الصعبة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل من يشاهده يتحول إلى حجر.. ظهور نجم الغول الأسطوري الليلة

بالفستان الأبيض.. شاهد إطلالة شيري عادل في عقد قرانها

نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

مش هتصدق| سعر خرافي لـ فستان بلقيس في أحدث ظهور لها

فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 18.. تفاصيل حالة الطقس اليوم.. فيديو

سعر الدولار اليوم في مصر ومفاجأة الذهب.. فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ