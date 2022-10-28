وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه ببرامج الحماية الاجتماعية

خلال افتتاح مسجد العتيق بالجيزة..

افتتح أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد العتيق بقرية نجوع العرب مركز الصف بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022م.

الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية

وخلال افتتاح المسجد هنأ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أهالي نجوع العرب وأهالي الصف بافتتاح هذا المسجد الذي يأتي في إطار افتتاح 24 مسجدًا اليوم، كما وجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن التراحم والتكافل وتضافر الجهود في خدمة الوطن والمجتمع مطلب شرعي ووطني.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف من جانبها ضاعفت جهودها، حيث وجه وزير الأوقاف بمضاعفة كميات اللحوم التي توزع شهريًا، من مائة طن إلى مائتي طن شهريًا، لمائتي ألف أسرة يتم توزيعها عليهم بعزة وكرامة، بالإضافة إلى تحسين أحوال بعض العاملين من موارد الوزارة الذاتية المتاحة.

كما نطلق مبادرة "حق الوطن" في جميع مساجد الجمهورية، حيث إن الحفاظ على أمن الوطن وأمانه مطلب شرعي ووطني، والتراحم والتكافل والتعاون في هذا التوقيت مطلب مجتمعي يجب أن نقوم به جميعًا، وعلينا أن نواجه جماعات الهدم بالبناء ونواجه جماعات التخريب بمزيد من العمل، مؤكدًا أن الدولة المصرية في الوقت الذي تحافظ فيه على قضية الأمن والأمان تبني وتعمر، وأن القوات المسلحة الباسلة يد تحمي وتحرس ويد تبني وتعمر.

الحفاظ على الأوطان هدي إسلامي

وخلال خطبة اليوم الجمعة، قال الشيخ محمد عبدالعال محمد الدومي من علماء وزارة الأوقاف، إن التماسك والتعاون والتراحم والوقوف إلى جانب الوطن في ضوائقه هدي إسلامي، مشيراً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين وهم قوم من اليمن كانت إذا حلت بهم ضائقة جمعوا أنفسهم وتعاونوا فيما بينهم.

وأكد خطيب الجمعة بوزارة الأوقاف، من مسجد العتيق بمحافظة الجيزة تحت عنوان: “حب الوطن”، إن الأوطان سنة كونية من سنن الله تعالى، شاء ربنا ذلك منذ قديم الزمان وخلق الإنسان، والحفاظ على الأوطان هدي إسلامي ذلك بأنه أحد الكليات الخمس، التي لا يتصور للإنسان أن يحيا دونها.

ولفت إلى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على حب الوطن بل مارسه بنفسه وجعله من الدين، وأن حب الدين والوطن لا يتعارضان في قلب المسلم، مشدداً على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار والاستغلال وأمرنا بإتقان العمل.

وأكد خطيب الجمعة أن واجبنا نحو الوطن أن نعمل عمل ذكياً متقناً وألا نستسلم للشائعات، وألا نستجيب للأخبار المغرضة حتى نبني الوطن على قلب رجل واحد.