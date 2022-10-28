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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرّف على موعد تحرك الأهلي لاستاد هزاع بن زايد

صدى البلد

تغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة في الخامسة مساء اليوم إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين؛ استعدادا للقاء السوبر المصري الذي يقام مساء اليوم الجمعة.

 

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد أسفر عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر.

 

وتم الاتفاق على مواعيد الوصول إلى الملعب، وبدء عمليات الإحماء وعدد المتواجدين على مقاعد البدلاء وغيرها من تفاصيل اللقاء.


وتلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الجوانب التنظيمية المتعلقة بالمباراة التي تقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته ٣٠ دقيقة على شوطين، وفي حال استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

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