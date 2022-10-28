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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب طنطا يشاركون بدورة "مسئولية الجهاز الحكومي في التصدي لمخططات إسقاط الدولة"

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شارك طلاب من جامعة طنطا في ورشة عمل تدريبية بعنوان ( دور الجهاز الحكومي في التصدي لمخططات إسقاط الدولة)، والتي نظمتها أكاديمية الشرطة بمركز أبحاث الشرطة خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى27 أكتوبر 2022.
أشاد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بأهمية هذه الدورة التدريبية  فى تنمية الوعى المجتمعى والتوعية بالتحديات التى تواجه الوطن وتعظيم الدور الوطنى لمؤسسات الدولة ومشاركتها فى معركة الوعي. 

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أضاف رئيس جامعة طنطا أن مشاركة طلاب الجامعة في فعاليات الدورة  يدعم رؤية الجامعة في أهمية تأصيل المفاهيم والمفردات المرتبطة بتنمية الوعي القومي لدى الطلاب، مؤكدا أن الجامعة تواصل دعمها الكامل للدولة المصرية في بناء الانسان والمجتمع الواعي والقادر على تحمل واجباته من منظور المسئولية الوطنية.

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وأشاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بظهور طلاب الجامعة الشكل اللائق والمشرف، وقيام الطلاب المشاركون بعرض تقديمي نال إشادة الحاضرين، موضحًا أن المشاركة تمت على مدار 5 أيام وشملت فئات متنوعة من طلاب الجامعة المتميزين.

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