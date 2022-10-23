بدء تشغيل العيادات المسائية بالتأمين الصحي في طنطا

أكد الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية، البدء فعليا فى تشغيل عيادات مسائية من الساعة ٤مساءا وحتي ٩مساءا بعيادات علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وصحة تاني بطنطا ،وبن سينا بالمحلة وسمنود الشاملة كمرحلة أولي.

وأشار " جلال" ، بلغ إجمالي المترددين علي العيادات المسائية وخدمات الصيدلية والمعمل والأشعة نحو 700 مريض فى أول أيام التطبيق، ومن المقرر تعميم التجربة تباعا في العيادات التابعة للفرع، وتشمل الفترات المسائية تخصصات الباطنة والقلب والمسالك والرمد وخدمة الممارس بعيادة علي بن أبي طالب، بالإضافة إلى تخصصات الأطفال، أمراض الدم،الغدد الصماء، التغذية العلاجية بعيادة صحة مدرسية تاني.

وأضاف، تخصصات القلب والصدر والممارس والعظام والباطنة بعيادة خالد بن الوليد، وتخصصات الجلدية والأنف والأذن والجراحة والأسنان في عيادة بن سينا بالمحلة ، بالإضافة إلي تخصصات الباطنة والجراحة والعظام والأسنان وخدمة الممارس بسمنود الشاملة كمرحلة أولية، ومن المقرر التوسع في إدخال تخصصات أخري تباعا.

ويذكر أن العمل بالعيادات المسائية يهدف إلي، القضاء علي ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات وتقليل زمن الإنتظار، وتقديم خدمات للمواطنين بعد إنتهاء فترات العمل تيسيرا عليهم.

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