عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 76 طن قمامة في حملة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية بمنية سمنود

حملات نظافه
حملات نظافه

 قاد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية  حملة لرفع أكوام القمامةوالتركمات بنطاق الوحدة المحلية بمنية سمنود ، من خلال حملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع ٧٦ طنا من القمامه والمخلفات الصلبه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق الفضاء بقرية بمنية سمنود والقرى التابعة قرية جراح وقرية الديرس بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية برئاسة المركز والوحدة المحلية المكونة من اللودر و٢ سياره ٢٠طنا  ٢ جرار، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى البيئة.

وأوضح رئيس المركز  أن الحملة تستهدف قرية منية سمنود وشملت الاتى: منطقة المحلج والجراش، ومنطقه ابوقرع، والاسطبل، والمعهد الديني،البيارة،وشارع القناية، ومحيط المدارس بالقرية ، وطريق جسر البحر اتجاه قرية جراح ، وطريق قرية منية سمنود سنبخت ، وأسفل الكوبرى.

ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية

تصنيف أمريكي.. جامعة المنصورة تحتل المرتبة 447 ضمن الأفضل عالميا

تمت نظافة ورفع أكوام القمامةوالتراكمات والمخلفات الصلبه وتسوية وتمهيد الطرق بقرية جراح وقرية الديرس.

كما شدد قابيل على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل مكثف للقضاء على اى تجمعات قمامه وأتربة والعمل على إزالتها أولا بأول، وذلك لرفع مستوى النظافة.
وذلك بمشاركة أحمد النادى ومحمد البيلي نائبى رئيس مركز ومدينة أجا وعاطف عريضة سكرتير الوحدة المحلية.
 

IMG-20221028-WA0018
IMG-20221028-WA0018
IMG-20221028-WA0017
IMG-20221028-WA0017
IMG-20221028-WA0016
IMG-20221028-WA0016
IMG-20221028-WA0014
IMG-20221028-WA0014
IMG-20221028-WA0015
IMG-20221028-WA0015
الدقهلية الوحده المحلية مدينة أجا المخلفات الصلبة رئيس مركز ومدينة حملة نظافة مكبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك 1-0 فى السوبر المصري

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

برونو سافيو يتقدم لـ الأهلي فى شباك الزمالك بـ السوبر المصري

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أول تعليق من شيري عادل بعد زواجها من طارق صبري.. شاهد

تعرف على بدلاء الأهلي أمام الزمالك فى السوبر المصري

للمطلقات .. طريقة الحصول على معاش شهرى بالأوراق والمستندات

موضوعات متعلقة

ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية

ترشيحاتنا

المهاجم حاول ربط زوجها.. تفاصيل الهجوم على منزل نانسي بيلوسي

بشرى سارة.. ضحى متوافر بالأسواق ولا زيادة في أسعار الأرز السائب والمعبأ

السوبر المصري .. 3 كروت وهدف لـ الأهلي أمام الزمالك في الشوط الأول

بابا الفاتيكان يبارك العمل بـ مستشفى البامبينو للأمومة والطفولة بـ مصر | صور

برونو سافيو يتقدم لـ الأهلي فى شباك الزمالك بـ السوبر المصري

يتسوق مع زوجته وابنه .. التحقيق يكشف تفاصيل طعن لاعب أرسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتسوق مع زوجته وابنه .. التحقيق يكشف تفاصيل طعن لاعب أرسنال

كتاب الملوك.. بيع أغلى قطعة إسلامية في مزاد بدبي

من غير مجهود.. مشروبات لنسف الدهون

يصيب الإنسان بالسرطان.. طريقة عمل الشامبو في المنزل

فيديو

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

أوكرانيا أنهت تصنيعها.. القنبلة القذرة تثير القلق الروسي.. تعليق صوتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ