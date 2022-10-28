رفع 76 طن قمامة في حملة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية بمنية سمنود

قاد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية حملة لرفع أكوام القمامةوالتركمات بنطاق الوحدة المحلية بمنية سمنود ، من خلال حملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع ٧٦ طنا من القمامه والمخلفات الصلبه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق الفضاء بقرية بمنية سمنود والقرى التابعة قرية جراح وقرية الديرس بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية برئاسة المركز والوحدة المحلية المكونة من اللودر و٢ سياره ٢٠طنا ٢ جرار، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى البيئة.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة تستهدف قرية منية سمنود وشملت الاتى: منطقة المحلج والجراش، ومنطقه ابوقرع، والاسطبل، والمعهد الديني،البيارة،وشارع القناية، ومحيط المدارس بالقرية ، وطريق جسر البحر اتجاه قرية جراح ، وطريق قرية منية سمنود سنبخت ، وأسفل الكوبرى.

تمت نظافة ورفع أكوام القمامةوالتراكمات والمخلفات الصلبه وتسوية وتمهيد الطرق بقرية جراح وقرية الديرس.

كما شدد قابيل على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل مكثف للقضاء على اى تجمعات قمامه وأتربة والعمل على إزالتها أولا بأول، وذلك لرفع مستوى النظافة.

وذلك بمشاركة أحمد النادى ومحمد البيلي نائبى رئيس مركز ومدينة أجا وعاطف عريضة سكرتير الوحدة المحلية.



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