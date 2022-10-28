أول هدف ضائع .. طاهر محمد طاهر يهدر فرصة التسجيل بـ السوبر المصري

أهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل هدف الأهلي الأول فى مرمى الزمالك بالدقيقة 22 المقام حاليا في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ويخوض الزمالك اللقاء بصفته بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين.

ساد الحذر الدفاعي أول ربع ساعة من مباراة الأهلي والزمالك وشهد إشهار بطاقتين صفراويتين المقام حاليا في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ويخوض الزمالك اللقاء بصفته بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين.

بدأ اللقاء بحذر دفاعي من جانب الأهلي والزمالك وحصل أحمد سيد زيزو على ركلة حرة عقب سقوطه على الأرض وأبعد حمدى فتحي فى الدقيقة الثانية كرة من أمام أقدام سيف الجزيرى.

مرر فى الدقيقة الرابعة إمام عاشور كرة خلف دفاعات الأهلي إلا أنها تصل إلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قبل أن تصل إلى سيف الجزيرى.

وأرسل أكرم توفيق فى الدقيقة الخامسة كرة داخل منطقة الجزاء فشل شادى حسين فى الوصول إليها ليمسك بها محمد عواد حارس الزمالك.

وسدد عمرو السولية في الدقيقة الثامنة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد عواد حارس الزمالك.

وتعرض إمام عاشور إلى العرقلة فى الدقيقة 11 عقب عرقلته من جانب أكرم توفيق وأرسلها أحمد سيد زيزو ليسددها سيف الجزيرى ويمسكها محمد الشناوي .

كارتين أصفر

وحصل زكريا الوردى على بطاقة صفراء فى الدقيقة 12 عقب عرقلته للاعب الأهلي حمدى فتحي وفشل محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي فى متابعة إحدى الكرات التي أرسلها على معلول داخل منطقة الجزاء كما أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب حمدى فتحي عقب ارتكابه خطأ ضد إمام عاشور .

وسدد أحمد سيد زيزو كرة ضعيفة تصل إلى محمد الشناوي حارس الأهلي فى الدقيقة 16 وسدد محمد عبدالمنعم الكرة برأسه تعلو عارضة محمد عواد حارس الزمالك فى الدقيقة 17.

وفى الدقيقة 22 أهدر طاهر محمد طاهر فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم بعدم تسلم كرة ماكرة من أحمد عبدالقادر داخل منطقة الجزاء.