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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدقيقة 30 .. إصابة أحمد فتوح ونيمار بديلًا فى السوبر المصري

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

خرج أحمد فتوح للإصابة ودخل سيد نيمار بدلا منه فى مباراة الأهلي الزمالك المقامة حاليا في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ويخوض الزمالك اللقاء بصفته بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين.

ساد الحذر الدفاعي أول ربع ساعة من مباراة الأهلي والزمالك وشهد إشهار بطاقتين صفراويتين المقام حاليا في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ويخوض الزمالك اللقاء بصفته بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين.

بدأ اللقاء بحذر دفاعي من جانب الأهلي والزمالك وحصل أحمد سيد زيزو على ركلة حرة عقب سقوطه على الأرض وأبعد حمدى فتحي فى الدقيقة الثانية كرة من أمام أقدام سيف الجزيرى.

مرر فى الدقيقة الرابعة إمام عاشور كرة خلف دفاعات الأهلي إلا أنها تصل إلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قبل أن تصل إلى سيف الجزيرى.

وأرسل أكرم توفيق فى الدقيقة الخامسة كرة داخل منطقة الجزاء فشل شادى حسين فى الوصول إليها ليمسك بها محمد عواد حارس الزمالك.

وسدد عمرو السولية في الدقيقة الثامنة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة محمد عواد حارس الزمالك.

وتعرض إمام عاشور إلى العرقلة فى الدقيقة 11 عقب عرقلته من جانب أكرم توفيق وأرسلها أحمد سيد زيزو ليسددها سيف الجزيرى ويمسكها محمد الشناوي .

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كارتين أصفر 

وحصل زكريا الوردى على بطاقة صفراء فى الدقيقة 12 عقب عرقلته للاعب الأهلي حمدى فتحي وفشل محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي فى متابعة إحدى الكرات التي أرسلها على معلول داخل منطقة الجزاء كما أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب حمدى فتحي عقب ارتكابه خطأ ضد إمام عاشور .

وسدد أحمد سيد زيزو كرة ضعيفة تصل إلى محمد الشناوي حارس الأهلي فى الدقيقة 16 وسدد محمد عبدالمنعم الكرة برأسه تعلو عارضة محمد عواد حارس الزمالك فى الدقيقة 17.

وفى الدقيقة 22 أهدر طاهر محمد طاهر فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم بعدم تسلم كرة ماكرة من أحمد عبدالقادر داخل منطقة الجزاء.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة فى الدقيقة 25 وخضع إلى العلاج بمعرفة الجهاز الطبي وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب أحمد عبدالقادر بداعى التمثيل بعد سقوطه على الأرض داخل منطقة الجزاء.

ودفع فى الدقيقة 30 البرتغالي فيريرا باللاعب سيد عبدالله نيمار بدلا من أحمد فتوح الذى تعرض للإصابة وخرج من الملعب.

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