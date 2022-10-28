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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمانة المشروعات الصغيرة بالقاهرة تنظم معرضا للأشغال اليدوية والأسر المنتجة

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

تحت رعاية  المهندس أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن، وتوجيهات النائب محمد ماهر أمين العاصمة، وفي إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطنين ومحاربة الغلاء، واهتمام حزب مستقبل وطن بالمشروعات الصغيرة، وإتاحة منافذ تسويقية جديدة لأصحاب تلك المشروعات مما يعمل على استمراريتها وتوسعها.

أقامت أمانة المشروعات الصغيرة بمصر القديمة والمنيل بحزب مستقبل وطن، بالتعاون مع أمانة المرأة أمس، معرضا للمشروعات اليدوية ومشروعات الأسر المنتجة.

أقيم المعرض بحديقة إلهامي حسين بالمنيل، وقام بافتتاحه الدكتور خالد القط عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، والأستاذ أحمد العدوى أمين القسم بالحزب.

حضر الافتتاح الأستاذ خالد بديوي، والمهندس حسين مكي أعضاء هيئة مكتب أمانة مشروعات القاهرة، ولفيف من قيادات الحزب.

ضم المعرض عشرات من العارضين من أصحاب المشروعات اليدوية، وتنوعت المنتجات ما بين المصنوعات الجلدية والملابس والحلي (إكسسوار حريمي) ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية، وتعرض كل هذه المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

ويعد هذا المعرض فرصة لأهالى مصر القديمة والمنيل للتسوق وشراء احتياجاتهم على مدار يومين.

ويفتح المعرض أبوابه للزائرين من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء.

مستقبل وطن مجلس النواب المشروعات الصغيرة مصر القديمة حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب

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