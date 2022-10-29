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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصديق السيسي .. 5 اختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات وذلك بعد تصديق عبدالفتاح السيسي علي قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

 

اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات

يهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات وفقا للقانون المقدم من الحكومة للمجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بالآتى:

إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.

وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.

اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

مجلس النواب صناعة السيارات عبدالفتاح السيسي سيارات مشروع قانون لجنة الصناعة

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