بعد الفستان القصير.. صور ياسمين الخطيب بين الملفت والجريء| شاهد

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت الخطيب بفستان قصير للغاية وهو ما علق عليه الجمهور :قصير اوى".

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال ياسمين الخطيب ورشاقتها، إلا أنها لم تتردد في الكشف عن الروتين الذي تتبعه في أكثر من لقاء.

وقالت ياسمين الخطيب: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت:"ماء الورد سر نضارة بشرتي، كم أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوزولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتى".