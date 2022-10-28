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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الفستان القصير.. صور ياسمين الخطيب بين الملفت والجريء| شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت الخطيب بفستان قصير للغاية وهو ما علق عليه الجمهور :قصير اوى".

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب .

May be an image of 1 person and indoor

 

 

May be an image of 1 person and indoor

 

 

صور ياسمين الخطيب.. الكثير من الجرأة والإثارة و"حب الزمالك"

 

صور ياسمين الخطيب.. الكثير من الجرأة والإثارة و"حب الزمالك"

 

 

 

صور.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بفستان أحمر مثير! | نجوم الفن | الموجز

 

ياسمين الخطيب تويتر

 

ياسمين الخطيب تكشف خفايا طلاقها وتفضح زوجها السابق بحقيقة صادمة .. نجوم و فن

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال ياسمين الخطيب ورشاقتها، إلا أنها لم تتردد في الكشف عن الروتين الذي تتبعه في أكثر من لقاء. 

وقالت ياسمين الخطيب: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت:"ماء الورد سر نضارة بشرتي، كم أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوزولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتى".

ياسمين الخطيب إطلالات ياسمين الخطيب قبل الشهرة اطلالات ياسمين الخطيب

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