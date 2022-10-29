بوتين يعلن عن قمة ثلاثية مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان . بايدن يشارك في بمؤتمر المناخ بمصر .. الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي .. تشكيل مجلس إشراف على المحتوى فى تويتر.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الاعتداء على زوج بيلوسي ومتحدث يكشف: كان هدفه رئيسة مجلس النواب الأمريكي

أمريكا تفرض عقوبات على مؤسسة إيرانية لرصدها مكافأة لمن يقتل سلمان رشدي

وزير خارجية أوكرانيا يطالب إيران بوقف إرسال أسلحة إلى روسيا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن البيت الأبيض أعلن الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر قمة المناخ كوب 27 الشهر المقبل في مصر، مضيفًا أنه سيحضر القمة في 11 نوفمبر قبل أن يتوجه إلى كمبوديا لحضور القمة السنوية بين الولايات المتحدة ومجموعة آسيان، ثم إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على مؤسسة إيرانية اتهمتها برصد مكافأة بملايين الدولارات لمن يقتل سلمان رشدي الذي تعرض لهجوم خلال محاضرة في = أغسطس.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها صنفت مؤسسة (15 خرداد) ومقرها إيران على أنها منظمة إرهابية عالمية، متهمة إياها بعرض مكافأة لمن يُجهز على "رشدي" بعد فتوى بإهدار دمه، العام 1989، وزيادتها، في العام 2012، إلى 3.3 مليون دولار.

دوليًا، ذكرت "القبس" أن المالك الجديد لموقع تويتر إيلون ماسك، أعلن أنه سيشكل "مجلس إشراف على المحتوى" للمنصة؛ من أجل تقييم السياسة المستقبلية حول النشر وإعادة حسابات محظورة.

وغرّد ماسك: "سيشكّل تويتر مجلس إشراف على المحتوى لديه وجهات نظر متنوعة بشكل كبير. لن تتّخذ قرارات مهمة بشأن المحتويات أو إعادة حسابات قبل اجتماع ذلك المجلس".

وأشارت "الجريدة" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد قمة ثلاثية، يوم الإثنين، مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان في أعقاب اشتباكات كبيرة بين الجارتين.

وقالت "الأنباء" إن الشرطة الأمريكية أعلنت أن رجلا يحمل مطرقة هاجم زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال اقتحامه منزلهما في مدينة سان فرانسيسكو في ساعة مبكرة من الصباح في اعتداء أثار مخاوف من العنف السياسي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من نوفمبر. وقال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطية.

وأوضح درو هاميل في بيان أنه "في وقت سابق صباح الجمعة، تعرض بول بيلوسي لهجوم في منزله من جانب مهاجم استخدم القوة وهدده بالقتل مطالبا برؤية الرئيسة" نانسي بيلوسي.

وأفادت "الوطن" بأن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أعلن إنه تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، وإنه طالب طهران بوقف إرسال أسلحة إلى روسيا.

