كل ما تريد معرفته عن مبادرة الكشف عن فيروس سي بين طلاب المدارس الإعدادية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس C بين طلاب المدارس الإعدادية تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس "سي".



وأضافت وزارة الصحة والسكان ،إن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمة الفحص المبكر والعلاج للطلاب بالمجان ، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة ، وبعد ذلك يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، والبالغ عددهم 24 لجنة كبد أطفال.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عمل المبادرة منذ 5 أعوام على التوالي لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي" مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ ضوابط الحملة والتي تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.