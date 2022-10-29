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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في حملات أمنية.. الداخلية تحبط محاولة ترويج مخدرات بـ 700 ألف جنيه

احد المتهمين
احد المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة "قسم شرطة الضبعة" وكذا "مراكز شرطة فاقوس- أبوكبير- دسوق- فوه" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن (الشرقية- كفرالشيخ- مطروح) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ففى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة فاقوس.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار- دراجة نارية "بدون لوحات"- ميزان حساس- مبلغ مالى - هاتف محمول).

 

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوكبير.. وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – سلاح أبيض- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

 

وفى مديرية أمن كفرالشيخ تم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دسوق وبحوزته (22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام–مبلغ مالى - هاتف محمول) و ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوه.. وبحوزته (طربة لمخدر الحشيش–مبلغ مالى - هاتف محمول) و ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوه.. وبحوزته (طربة لمخدر الحشيش–مبلغ مالى - هاتف محمول- ميزان حساس). 

 

وفي مديرية أمن مطروح تم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة.. وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام–مبلغ مالى - هاتف محمول) و ضبط(عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة.. وبحوزته (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام– بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى - هاتف محمول).

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (700,000) سبعمائة ألف جنيه تقريباً.

 

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مخدرات الآمن الوطني الامن العام حملات امنية الحشيش كفرالشيخ

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