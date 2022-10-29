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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتراق منزل وإصابة  شخصين بحى الصاغة بمدينة الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت نيابة  بندر الفيوم انتداب خبراء المعمل الجنائى بمديرية امن الفيوم ، لأعداد تقرير عاجل عن اسباب حريق شب  بمنزل بحى الصاغه بمدينة الفيوم والذى تسبب فى اصابة شخصين بأصابات متفرقة .

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قدتلقي اخطارا من مامور قسم شرطة بندر الفيوم ثان بالحريق .

تبين من التحقيقات ان الحريق  شب بمنزل بمنطقة الصاغة القديمة، بمدينة الفيوم، وأسفر عن اصابة شخصين بأصابات متفرقة 

أنتقلت سيارات الحماية المدنية الى مكان الحريق وتم السيطكرة عليه قبل امتداد النيران الى المنازل المجاورة .

تم نقل المصابين بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام  للعلاج .

تم تحرير محضر شرطة بالحريق وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .

 

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