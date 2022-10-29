عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرض صندوق النقد.. البنك المركزي التونسي: سنبدأ تطبيق إصلاحات صعبة

بعد قرض صندوق النقد..
بعد قرض صندوق النقد.. المركزي التونسي: سننفذ إصلاحات صعبة

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، السبت، أن تونس ستبدأ في تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة خلال هذه الفترة، بعد تأجيل لسنوات.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن البنك المركزي التونسي يحاول إبقاء العملة المحلية مستقرة.

وكشف العباسي عن أن أول تمويل من صندوق النقد الدولي لتونس في إطار الاتفاق على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار سيكون خلال ديسمبر القادم.

وأعرب محافظ البنك المركزي في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، عن  أمله في انطلاق الإصلاحات التي جاءت في البرنامج الحكومي، لافتا إلى أنها راعت الفئات الاجتماعية الضعيفة.

تونس.. 1427مرشحا بينهم 214 سيدة في الانتخابات التشريعية المقبلة

تونس: نظام الاقتراع الفردي لن يقصي أحدا في الترشح بالانتخابات المقبلة

وكان صندوق النقد الدولي أعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ويهدف القرض إلى دعم الحكومة التونسية في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.

وقال صندوق النقد إن القرض، سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب في تونس، وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأفراد الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وسن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للحكومة.

تونس البنك المركزي التونسي الاقتصاد التونسي صندوق النقد الدولى قرض صندوق النقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد تونس بـ أزمة حليب.. ماذا يحدث؟

تونس.. 1427مرشحا بينهم 214 سيدة في الانتخابات التشريعية المقبلة

تونس.. الحكم على قاضية بالسجن 10 أعوام

تونس تحبط 18 محاولة هجرة غير شرعية وتنقذ 295 مهاجرًا من الغرق

ترشيحاتنا

خطأ طبي وابتزاز .. وفاء سالم تكشف سبب تشوهات وجهها |فيديوجراف

الأغلى والأمهر وسيء الحظ.. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

103 جنيهات زيادة أسبوعية لـ الذهب في ختام تعاملات اليوم

حكم امتناع المرأة عن زوجها بسبب شربه للبيرة ورائحة فمه .. داعية: لا إثم عليها

بعد استهداف أسطولها بالقرم .. قرار عاجل من روسيا بشأن اتفاق تصدير الحبوب

النني يتعافى من الإصابة ويعود للتدريبات الجماعية في أرسنال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدما طرده «إيلون ماسك».. شاهد مصير المدير المالي لـ تويتر

بعد تصدره التريند.. شاهد ظهور نادر لعائلة الزعيم عادل إمام

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

فيديو

لازم نشتغل وننتج .. رسائل هامة السيسي لـ المستثمرين .. تغطية خاصة

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ