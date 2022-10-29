بعد قرض صندوق النقد.. البنك المركزي التونسي: سنبدأ تطبيق إصلاحات صعبة

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، السبت، أن تونس ستبدأ في تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة خلال هذه الفترة، بعد تأجيل لسنوات.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن البنك المركزي التونسي يحاول إبقاء العملة المحلية مستقرة.

وكشف العباسي عن أن أول تمويل من صندوق النقد الدولي لتونس في إطار الاتفاق على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار سيكون خلال ديسمبر القادم.

وأعرب محافظ البنك المركزي في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، عن أمله في انطلاق الإصلاحات التي جاءت في البرنامج الحكومي، لافتا إلى أنها راعت الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ويهدف القرض إلى دعم الحكومة التونسية في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية.

وقال صندوق النقد إن القرض، سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب في تونس، وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأفراد الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وسن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للحكومة.