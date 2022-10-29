تخصيص مليار و400 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 3 مستشفيات بالشرقية

في أبو حماد وأبو كبير والحسينية

كشف النائب ثروت سويلم ، موافقة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ، علي تخصيص مليار و400 مليون جنيه لاعادة انشاء وتطوير مستشفيات مراكز أبو حماد وأبو كبير والحسينية ، وذلك بناء علي الطلب الذي تقدم به لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين .

وأكد سويلم ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن وزير الصحة وعد أنه سيتم الطرح والإسناد لتلك المستشفيات الثلاثة في بداية العام 2023، بتكلفة مليار وأربعمائة مليون جنيه وذلك بخلاف الأجهزة الطبية والتجهيزات الطبية.

وتابع: "الوزير وعد بأن مدة الانتهاء من أعمال الإنشاءات لن تتعدي عامًا لتوافر الاعتماد المالي وذلك حرصا علي تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحياة كريمة لكل المصريين".

وأوضح النائب ثروت سويلم، أنه واجه وزير الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعدد من المشكلات التي يعاني منها أهالي الشرقية منها ،خاصة مستشفي الاحرار الذي يخدم محافظات شرق الدلتا ويعاني المرضي فيه من سوء الخدمات ، لافتا الي أن الوزير وعد بزيارة المستشفي قريبًا.