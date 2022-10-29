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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو اتحاد الصناعات: مصر تشجع الإستثمار بكافة أنواعه لدعم الاقتصاد بشكل مباشر

المهندس بسيم يوسف
المهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات

أكد المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن بعض التجار، كان يقوم برفع الأسعار، حتى قبل قرارات البنك المركزي المصري، وكانت تلك الزيادة غير مبررة.

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وقال بسيم يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير، عبر فضائية ”صدى البلد"، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أن حماية المستهلك عليها دور لضبط الأسواق والأسعار، وتتبع أسلوب الضبطية القضائية. 

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المصريين في بعض الأحيان اتبعوا أسلوب المقاطعة، لبعض السلع، مما سبب خسائر لبعض التجار، وهو ما ظهر في سلع معينة خلال الفترات السابقة.

 بدور المنظم

وأشار بسيم يوسف، إلى أن الدولة المصرية تشجع الإستثمار بكافة أنواعه، مؤكدا أن الإٍستثمار هو داعم للاقتصاد بشكل مباشر، والدولة عليها أن تقوم بدور المنظم لهذا الإستثمار. 

 

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