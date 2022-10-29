هتبيعولنا لحوم ميتة| أهالي قرية أبو نشابة بالمنوفية يضبطون سيارة محملة بأبقار نافقة

تمكن أهالي قرية أبو نشابة بمركز السادات في محافظة المنوفية من ضبط سيارة نصف نقل محملة بأبقار نافقة كانت في طريقها للمرور من معدية القرية.

وأكد أحد الأهالي ، أنهم فوجئوا بسيارة محملة بأبقار نافقة مما أثار حفيظة الأهالي وقاموا بايقافها خوفا من بيعها كلحوم للمواطنين.

واضافوا أنهم قاموا بإبلاغ الشرطة وفر شخصين كانوا مرافقين للسيارة بينما تم التحفظ علي سائق السيارة وتقديمه للنيابة لاستجوابه.

وتابع الأهالي أن حمولة السيارة تبلغ نحو 15 بقرة حيث قام أصحابها بذبحها بعد نفوقها وحاولوا تهريبها لبيعها .

فيما أكد مصدر بمديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية ، أنهم يتابعون الأمر حيث تم التحفظ علي السيارة ويتم دفنها بالطرق الصحية بعد قرار النيابة العامة.